В Тюменской области сохранятся выплаты за 100 баллов на ЕГЭ
Общество, 11:19 30 ноября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
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Выплаты выпускникам в размере 100 тыс. рублей за 100 баллов на ЕГЭ в Тюменской области сохранятся.
Об этом сообщил глава региона Александр Моор, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире 29 ноября.
Решение о введении выплат стобалльникам губернатор Тюменской области принял в 2022 году.
Напомним, в прошлом году в регионе на 100 баллов было выполнено 52 экзаменационные работы. Пять человек получили высший балл сразу по двум предметам.