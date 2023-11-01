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В Тюменской области сохранятся выплаты за 100 баллов на ЕГЭ

Общество, 11:19 30 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Выплаты выпускникам в размере 100 тыс. рублей за 100 баллов на ЕГЭ в Тюменской области сохранятся.

Об этом сообщил глава региона Александр Моор, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире 29 ноября.

Решение о введении выплат стобалльникам губернатор Тюменской области принял в 2022 году.

Напомним, в прошлом году в регионе на 100 баллов было выполнено 52 экзаменационные работы. Пять человек получили высший балл сразу по двум предметам.

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# Александр Моор , выплаты , ЕГЭ , прямой эфир

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