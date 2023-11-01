Обустройство тротуаров и остановок в микрорайоне Южный в Винзилях закончат летом 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексное строительство дорог с обустройством тротуаров и остановок общественного транспорта в микрорайоне Южный в поселке Винзили Тюменского района завершат к июлю 2024 года.

Об этом сообщил глава региона Александр Моор, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире 29 ноября.

"Проезжая часть автомобильных дорог уже в целом построена, дорожные знаки установлены. Работы по устройству тротуаров не выполнены на тех участках, где будет сделана врезка нового газопровода. Работы газовики будут проводить только после наступления положительных температур, в следующем году. После этого будут достроены и участки тротуаров. На следующий год запланирована установка автобусных павильонов", — сообщил губернатор.

Одна из жительниц микрорайона Южный поинтересовалась, когда будет решен вопрос с отсутствием уличного освещения.

"Свет на улицах в вашем микрорайоне, как меня заверили мои коллеги, появятся со дня на день, опоры наружного освещения там уже смонтированы, кабель проложен. Завершаются монтаж светильников и пуско-наладочные работы", — отметил Александр Моор.