  • 29 ноября 202329.11.2023среда
  • USD88,6102
    EUR97,0659
  • В Тюмени -3..-5 С 1 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Более 20 тысяч вакансий предлагают работодатели Тюменской области

Губернатор, 19:02 29 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество заявленных работодателями Тюменской области вакансий — более 20 тысяч. Чаще всего они приглашают специалистов на рабочие места в сфере торговли и общественного питания, а также квалифицированных работников в промышленности, строительстве и транспорте.

Об этом сообщил глава региона Александр Моор, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире 29 ноября.

Он напомнил, что уровень безработицы в Тюменской области составляет 0,31 %. Это 2 тыс. 234 человека.

Вера Коршунова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# безработица , вакансии , работа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:00 29.11.2023Александр Моор: каждый обратившийся в ходе прямой линии получит ответы
19:30 29.11.2023Губернатор призвал жителей региона покупать елки только на специальных базарах
19:09 29.11.2023В Тюменской области в ближайшие два года построят 38 ФАПов и пять амбулаторий
19:05 29.11.2023Александр Моор рассказал о ситуации с профильными врачами в Тюменской области