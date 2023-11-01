Более 20 тысяч вакансий предлагают работодатели Тюменской области
Губернатор, 19:02 29 ноября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Количество заявленных работодателями Тюменской области вакансий — более 20 тысяч. Чаще всего они приглашают специалистов на рабочие места в сфере торговли и общественного питания, а также квалифицированных работников в промышленности, строительстве и транспорте.
Об этом сообщил глава региона Александр Моор, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире 29 ноября.
Он напомнил, что уровень безработицы в Тюменской области составляет 0,31 %. Это 2 тыс. 234 человека.
Вера Коршунова