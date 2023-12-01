Посетители экспозиций Тюменской области на ВДНХ отмечают уникальность региона

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команде Тюменской области удалось убедить гостей выставки "Россия" в уникальности своего региона, считает член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов.

По его словам, Тюменская область за неполных три десятка лет проделала колоссальный путь, и превратилась в один из самых передовых регионов России по качеству жизни населения, по вводу жилья на душу населения, по индексу инвестиционной привлекательности. Об этом свидетельствует, по его мнению, та яркая и впечатляющая информация, представленная областью на международной выставке-форуме "Россия".

"Это не только просторы, красота и природное богатство региона, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – Но и инвестиционная привлекательность, и инновационные разработки, устойчивое развитие экономики, богатое историческое, архитектурное наследие, высокий культурный потенциал".

В рамках Дня региона на выставке москвичи и гости столицы стали участниками множества интересных событий и обладателями уникальной информации о Тюменской области, убедились, что наш регион – яркий, уникальный и самобытный.

Показать тот гигантский путь, который проделал наш регион за последние 23 года, и было, по словам губернатора Александра Моора, главной идеей экспозиции.

"Тюмень иногда в шутку, иногда всерьез называли столицей деревень. Сегодня это точно не так, - подчеркнул губернатор. - Тюмень сегодня - третья по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга. Мы третьи в России по индексу инвестиционной привлекательности и по вводу жилья на душу населения. А главное, мы область счастливых людей!"