Инвестиции бизнеса в Тюменскую область вырастут кратно после выставки "Россия", считает эксперт

admtyumen.ru admtyumen.ru

Участие в международной выставке-форуме "Россия" и хорошая подготовка к ней привлекут в Тюменскую область дополнительные инвестиции. В этом уверен член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский, прокомментировавший День региона на ВДНХ.

Тюменская область, по его словам, широко и креативно представила свой культурный и туристический потенциал. "Были организованы концерты, представлены инновационные разработки и продукция местных производителей, – пояснил Борис Корсунский на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Губернатор подчеркнул успехи региона в различных сферах, отметив высокое качество жизни в регионе и его инвестиционную привлекательность".

Большой команде Тюменской области, по оценке многочисленных гостей международной выставки-форума в Москве, удалось показать, что наш регион – яркий, уникальный и самобытный. В рамках Дня региона москвичи и гости столицы стали участниками множества интересных событий и обладателями уникальной информации о Тюменской области.

В рамках деловой программы Дня Тюменской области на выставке "Россия" наши предприниматели представили на "НеАкселераторе INNOWEEK`23" инновационные разработки – сервис по созданию электронных меню, образовательную систему, экологичные средства для контроля качества стальных изделий.

Тюменская область презентовала на выставке "Россия" и свой богатейший культурный потенциал. На концертных площадках ВДНХ выступили 170 тюменских артистов и музыкантов, которые представили 120 творческих номеров. Оркестр "Камерата Сибири", театры "Мимикрия" и "Гелиос", лаборатория M'uzLab, ансамбль "ЯромилЪ", формейшн "Вера", команда КВН "Союз" подарили посетителям праздничное настроение. Квартет Emotion orchestra под управлением художественного руководителя и главного дирижера Тюменского филармонического оркестра Юрия Медяника порадовал гостей выставки концертной программой "Вивальди. Времена танго".

"Мы третьи в России по индексу инвестиционной привлекательности и по вводу жилья на душу населения. А самое главное, мы область счастливых людей!" – подчеркнул Александр Моор, подводя итоги Дня Тюменской области на выставке-форуме "Россия".