Эксперт считает международное положение России положительно устойчивым и стабильным

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международное положение России сегодня можно по праву назвать положительно устойчивым и стабильным. Об этом, по оценке директора Центра мониторинга социальных процессов Института регионального развития Пензенской области, профессора Игоря Юрасова, свидетельствует и выступление президента Владимира Путина на саммите G20 на уровне глав государств, где он изложил позицию РФ по самым актуальным проблемам.

"Несмотря на попытки западных стран изолировать Российскую Федерацию, наша страна находится в центре мирового внимания, продолжает играть ведущую роль на мировой арене, - отметил профессор Игорь Юрасов, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Экономика перестраивается, ВПК становится драйвером развития науки, технологий. В Россию возвращаются многие мировые бренды. Конечно, нельзя сказать, что наше положение безоблачное, очень хорошее. Конечно, существуют множество проблем в экономике, политике, повседневной жизни. Эти проблемы были, есть и будут всегда в жизни всех стран, даже таких как США и других ведущих технологически развитых стран Запада".

Внеочередным саммитом G20 Индия, председательствующая в 2023 году в рамках этого объединения, подвела итоги своей работы. Но основным ньюсмейкером, по оценке экспертов, стал президент России Владимир Путин, чье выступление содержало два важных посыла.

Во-первых, он сразу ответил всем оппонентам по украинскому вопросу. Во-вторых, президент России напомнил, что мировая экономика страдает не из-за российско-украинского конфликта, а из-за финансовой политики США.

Владимир Путин представил и свою программу действий по выходу из кризиса.

"Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы, - заявил он. - Важно добиваться действенной оптимизации системы глобального экономического управления, а именно: перезапустить ВТО в полном объёме, включая её арбитражную функцию.

Необходимо повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая МВФ и Всемирный банк, использовать ресурсы этих организаций в интересах развития действительно нуждающихся стран и регионов, а не в конъюнктурных политических целях. Мы готовы к совместной работе по решению этих актуальных задач в рамках "двадцатки", а также других международных институтов, в том числе в объединении БРИКС, вес и влияние которого, конечно, растёт, это очевидно, особенно с учётом процесса его расширения".