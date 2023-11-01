Эксперт: положение России в мире не определяет социальный климат внутри страны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Эксперт считает международное положение России положительно устойчивым и стабильным

Положение России в мире не определяет социальный климат внутри страны, не играет ключевой роли в настроениях народа. Наше государство всегда было самодостаточно, никогда никому не позволяло диктовать условия и всегда отстаивало свою позицию.

Такую точку зрения высказал исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сургутского района Фрол Антохин, комментируя выступление президента России Владимира Путина на саммите G20 на уровне глав государств.

Россия, по словам Фрола Антохина, создаёт максимально комфортные условия для жизни граждан вне зависимости от наличия иностранных партнёров, и при этом открыта к мировому сотрудничеству, всегда настроена на диалог и сотрудничество.

"Да, деятельность на международной арене имеет значение, но оно не определяющее для внутреннего развития России, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Такие вещи, как возвращение в состав России Крыма, Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей, влияют на оптимизм людей. Это восстановление справедливости, это воссоединение с родственниками, это проявление русского духа".

В своем выступлении на саммите президент России отметил, что в сегодняшнем мире, где царит недоверие и многочисленные вызовы, только взаимное доверие связывает нас друг с другом, соединяет и объединяет.

"За прошлый год мы вновь подтвердили веру в то, что живём на одной планете, у нас одна семья и общая судьба и нам нужно избегать конфликтов, как мы и делали. Мы смогли продемонстрировать единство и работать в духе сотрудничества. Многое было сделано для того, чтобы сфокусировать деятельность государств-членов "двадцатки" на поиске решений по-настоящему актуальных вопросов международной социально-экономической повестки. Именно для этого и создавалась "Группа двадцати" – как важная многосторонняя структура управления в сфере глобальной экономики и финансов", – отметил Владимир Путин.

Президент РФ отреагировал и на выступления западных лидеров, которые говорили о том, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине".

"Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию, - сказал он. - А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе – это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза – это не потрясает? А то, что генеральный секретарь Организации Объединённых Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, – это не потрясает?"

Внеочередной саммит G20, по оценке экспертов, продемонстрировал, что кризис в отношениях России с другими странами преодолен. Сам ход внеочередного саммита оценивается ими крайне позитивно.

"Для России важно показать, что мы не в изоляции, мы уважаемый игрок на мировой сцене, мы поднялись с колен, — считает политолог Константин Калачев. — То, что Россия присутствует за столами переговоров, даже с учетом онлайн-формата в мировом клубе главных решающих стран — само по себе важно, потому что Россию на другую планету не переселить".

Напомним, что год назад — во время саммита в Индонезии — основной темой были попытки исключить Россию из самого формата G20.