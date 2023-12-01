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Более 120 спортсменов Уватского района сыграют на чемпионате по волейболу

Спорт, 10:02 01 декабря 2023

«АУ ЦФОР» Уватского муниципального района | Фото: «АУ ЦФОР» Уватского муниципального района

Более 120 спортсменов примут участие в ежегодном чемпионате Уватского района по волейболу, посвященном памяти Федора Доронина. Турнир пройдет 2 декабря в селе Демьянское в спорткомплексе "Лидер", сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

За звание лучших поборются представители сел Демьянское, Уват, Горнослинкино, Ивановка и поселков Демьянка, Муген, Туртас. Возрастная категория участников – от 18 лет и старше. Также допускаются по два школьника от 15-16 лет в мужскую и женскую команду.

Всего в составе одной команды восемь волейболистов. Отдельно сыграют мужчины и женщины. Кроме командного зачета, определят лучших связующих и нападающих.

Отметим, чемпионат Уватского муниципального района по волейболу проходит уже почти 40 лет и с каждым годом собирает все больше участников. В 2022 году все первые места на домашних играх района заняла делегация Демьянского сельского поселения.

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# волейбол , Уватский район

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