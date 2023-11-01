Планы по сотрудничеству в 2024 году обсудили представители властей Тюменской области и Краснодона

| Фото: администрация Краснодона | Фото: администрация Краснодона

Планы по сотрудничеству обсудили представители властей Тюменской области и Краснодона на 2024 год. Определен перечень объектов, которые требуют скорейшего восстановления.

Делегацию шефа-региона возглавил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергей Бауэр. От города Краснодона и Краснодонского района в обсуждении участвовал глава муниципалитета Сергей Козенко.

"Благодаря помощи региона-шефа достигнуто значительное улучшение состояния объектов инфраструктуры города, что положительно повлияло на жизнь краснодонцев", - прокомментировал Сергей Козенко.

Он также отметил, что дальнейшие шаги и тесное взаимодействие с шефами-субъектами позволяет развивать город и район.