  • 30 ноября 202330.11.2023четверг
  • USD88,8841
    EUR97,6503
  • В Тюмени -5..-7 С 2 м/с ветер северный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменцы представили научные разработки на III конгрессе молодых ученых в "Сириусе"

Общество, 18:49 30 ноября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Научные разработки, реализованные при поддержке ЗапСибНОЦ, представили тюменцы на III конгрессе молодых ученых в "Сириусе". Среди 4,5 тыс. участников из 25 стран мира — более 40 человек из Тюменской области, преимущественно молодые ученые, сообщает информационный центр правительства региона.

Традиционно ЗапСибНОЦ мирового уровня представляет инновационные разработки региона. Среди них: бионический протез пальца, мобильный реактор нового типа, позволяющий оптимизировать переработку неклассического углеводородного сырья, устройство идентификации однофазных замыканий, манипулятор по сбору и сортировке мусора и другие.

С докладом об уникальных региональных инструментах развития науки и образования выступил гендиректор "Агентства развития научно-образовательных проектов" (оператор ЗапСибНОЦ) Денис Неустроев. Он отметил, что работа НОЦ способствует росту престижности науки в государстве, и в этот процесс активно включается реальный сектор экономики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Западно-Сибирский НОЦ , Сириус , ученые

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:10 30.11.2023Маркетплейс образовательных программ может появиться в кампусе Тюмени
19:05 30.11.2023Кортеж белых медведей проехал по улицам Тюмени
18:49 30.11.2023Тюменцы представили научные разработки на III конгрессе молодых ученых в "Сириусе"
18:42 30.11.2023Планы по сотрудничеству в 2024 году обсудили представители властей Тюменской области и Краснодона