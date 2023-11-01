Тюменцы представили научные разработки на III конгрессе молодых ученых в "Сириусе"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Научные разработки, реализованные при поддержке ЗапСибНОЦ, представили тюменцы на III конгрессе молодых ученых в "Сириусе". Среди 4,5 тыс. участников из 25 стран мира — более 40 человек из Тюменской области, преимущественно молодые ученые, сообщает информационный центр правительства региона.

Традиционно ЗапСибНОЦ мирового уровня представляет инновационные разработки региона. Среди них: бионический протез пальца, мобильный реактор нового типа, позволяющий оптимизировать переработку неклассического углеводородного сырья, устройство идентификации однофазных замыканий, манипулятор по сбору и сортировке мусора и другие.

С докладом об уникальных региональных инструментах развития науки и образования выступил гендиректор "Агентства развития научно-образовательных проектов" (оператор ЗапСибНОЦ) Денис Неустроев. Он отметил, что работа НОЦ способствует росту престижности науки в государстве, и в этот процесс активно включается реальный сектор экономики.