Фестиваль картофеля стал туристическим брендом Упоровского района

| Фото: агрофирма "КРиММ" | Фото: агрофирма "КРиММ"

Фестиваль "Картофан КРиММович" можно по праву назвать туристическим брендом Упоровского района. В 2023 году он проходил во второй раз и собрал в два раза больше гостей.

Об этом глава Упоровского района Леонид Сауков сообщил во время прямого эфира в ЦУР Тюменской области 30 ноября

"В 2022 году его посетили 2,5 тысячи человек, то в этот раз – 5 тысяч. Гостями стали жители Тюменской области и соседних регионов. Таким образом, благодаря всем известной компании – агрофирме "КРиММ" и нашим усилиям, мы развиваем внутренний туризм", - отметил Сауков.

Еще одно важное событие в сфере развития сельского туризма в Упоровском районе – это Рыбный фестиваль "Клевый день" в Коркинском сельском поселении, на берегу реки Тобол. Каждое поселение района представило на нем рыбную ловлю, уху, концертную программу.

"Впереди у нас Никольская ярмарка, приглашаю всех. Она пройдет в Видоновском поселении в пятый раз. Там мы стараемся делать каждый год высокого Деда Мороза, он достигает пяти метров. Стремимся побить собственный же рекорд", - рассказал глава Упоровского района.

Анжела Лебедева