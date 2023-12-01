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Губернаторскую выплату получат тюменские медики, оказывающие паллиативную помощь

Губернатор, 10:24 01 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медики, оказывающие паллиативную помощь жителям Тюменской области, получат губернаторскую выплату. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

Как сообщает информационный центр правительства области, данная мера социальной поддержки распространяется на медработников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу прикрепленному населению, центральных, районных и участковых больниц, а также на медработников отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи.

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# медицинская помощь

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