В Тюмени обозначился тренд на снижение частоты ДТП

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

Тренд на снижение частоты дорожно-транспортных происшествий обозначился в Тюмени в 2023 году. По данным Группы Ренессанс страхование, если в 2022 году частота обращений к страховщикам составляла 21,2 %, то сейчас - 17,9 %.

"С одной стороны, автовладельцы стали аккуратнее водить. Это связано с дефицитом новых автомобилей и начавшихся проблем с запчастями. В первую очередь новая водительская тактика относится к новым или относительно новым автомобилям, застрахованным по каско. С другой - идет ухудшение автопарка из-за стремительного старения, сохраняющиеся сложности с поставками некоторых запчастей, рост предложения неоригинальных запчастей от непроверенных производителей. Растет доля ультра-бюджетных авто с минимальным набором опций пассивной и активной безопасности, многие стали экономить на техобслуживании, расходниках и прочих запчастях, включая резину", - прокомментировал вице-президент по автострахованию Ренессанс страхования Сергей Демидов.

В большинстве случаев, самыми аккуратными водителями в Тюмени являются владельцы Lada XRAY — частота их попадания в ДТП равна 5,9 %. В пятерку лидеров по безопасности вошли также Renault Sandero, Hyundai ix35, Ford Focus и Nissan Qashqai.

А самая высокая частота ДТП наблюдается у владельцев автомобилей Haval Jolion - 18,5 % и Chery Tiggo 7 - 14,5 %. Такая статистика объясняется популярностью этих автомобилей в автопарках, включая такси и большим пробегом.