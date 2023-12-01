В Тюмени прошел фестиваль профессий среди школьников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 70 тюменских школьников приняли участие в фестивале профессий "Профнавигатор", который прошел в рамках проекта "Мобильный автобусный маршрут профориентации "Первый раз в бизнес-класс" в Региональном центре семья 1 декабря. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала инспектор по охране детства центра "Семья" Марья Борисова.

"Проект-победитель грантового конкурса российского движения детей и молодежи. Фестиваль "Профнавигатор" - своеобразное логическое завершение грантовой деятельности. Сегодня мы подводим итоги онлайн-квеста, который прошел в рамках проекта. Ребята знакомились с различными профессиями и выполняли задания. Мы выделили 30 самых активных и ответственных школьников, которые получат призы", - сказала Марья Борисова.

На фестивале организаторы подготовили для ребят мастер-классы, куда пригласили специалистов из тюменских колледжей. Они проводили для школьников презентации, рассказывали о возможных будущих профессиях. На мастер-классе по кулинарии юные тюменцы познакомились с профессией кондитера. На площадке "Психология" ребятам рассказали, как бороться со стрессом перед пробными экзаменами и ОГЭ. Также школьники составляли карту желаний. Они пытались визуализировать себя, будущие мечты, планы, думали, как это воплощать.

В завершение, школьников, которые активно показали себя в проекте, более ярко и грамотно проявляли себя в онлайн-квесте, поздравила председатель Совета регионального отделения движения "Движение первых" Наталья Ахлюстина и вручила благодарственные письма и памятные подарки.

Юлия Карандашева