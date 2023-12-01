Итоги Года педагога и наставника подвели в Уральском федеральном округе

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Итоги Года педагога и наставника подвели в Уральском федеральном округе. Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев вручил награды лучшим представителям профессии, сообщает полпредство.

"Ваш профессионализм, преданность делу и любовь к детям заслуживают самого высокого признания. Вы не только передаёте знания и умения, но и формируете личности, воспитываете будущее нашей страны. Работа педагога – это не просто профессия. Это миссия. И вы выполняете её на высочайшем уровне", – обратился к педагогам Владимир Якушев.

Почётное звание "Народный учитель Российской Федерации" присвоено учителю Половинской средней общеобразовательной школе из Курганской области.

Благодарность президента Российской Федерации вручена ямальским учителям школы №2 Муравленко Наталье Кустовой и средней общеобразовательной школы №5 Надыма Светлане Семеновой.

Благодарность полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе объявлена 11 учителям и мастерам производственного обучения. В числе награжденных и учитель средней общеобразовательной школы № 15 города Тюмени Светлана Боярская.