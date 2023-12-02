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В Тюмени выпускники прошлых лет могут заявиться на сдачу ЕГЭ до 1 февраля

Общество, 14:31 02 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выпускники школ прошлых лет снова могут сдать ЕГЭ, чтобы поступить в вузы. Написать заявление необходимо до 1 февраля, сообщает Вслух.ру.

Поясняется, что это актуально для тех, кто получил на экзаменах невысокие и непроходные баллы. Также этим могут воспользоваться те, у кого истекли результаты предыдущей госаттестации, действительные четыре года.

К заявлению нужно приложить оригиналы и копии следующих документов: паспорт, СНИЛС, аттестат о среднем общем образовании, свидетельства о браке или смене имени, если таковые были.

Документы принимают в региональном центре обработки информации (ул. Малыгина, 73) в будни с 9 часов до 16 часов 30 минут) и в департаменте образования Тюмени (ул. Володарского, 13) в будни с 14 до 16 часов.

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