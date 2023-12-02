Старую одежду горожан декорирует тюменский художник

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 10 декабря горожане могут сдать старую одежду для декорирования в специальный куб в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) в Тюмени.

Старые вещи задекорирует художник и дизайнер Эмиль Сайфуллин. Участникам необходимо заполнить небольшую анкету, а эксперт выберет технику и обновит вещь с учетом индивидуальности участника. Забрать одежду можно с 16 по 17 декабря.

Среди тех, кто сдаст вещи, разыграют подарок от эксперта — сложный кастом одежды на выбор.

Мероприятие связано с темой экологии потребления и приурочено ко Дню волонтера в России. В другие два куба в "Моей территории" тюменцы могут принести корм и игрушки для животных, а также подарки для пожилых людей, пишет Moi-portal.ru.