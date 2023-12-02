Тюменцы создают творческие проекты при участии экспертов Александринского театра

ТКТО, Дмитрий Сиялов ТКТО, Дмитрий Сиялов

36 деятелей культуры из государственных, независимых театров, учреждений Тюменской области по итогам трехдневного образовательного интенсива, с 1 по 3 декабря, от менторов, профессоров Санкт-Петербургского государственного университета и Российской академии театрального искусства создадут свои театральные проекты. Регион стал 24 резиденцией Национальной театральной школы. Ее главная цель – помочь театрам привлечь гранты на реализацию творческих идей.

"Это делается для того чтобы молодые люди смогли составить и защитить потом перед профессионалами свой проект, который мы поможем доработать и заявить на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Для оформления заявки нужны определенные навыки. Я надеюсь, что проектные команды их получат", - рассказал организатор Национальной театральной школы, директор Александринского театра Сергей Емельянов.

ТКТО, Дмитрий Сиялов ТКТО, Дмитрий Сиялов

Национальная театральная школа создана в 2022 года при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив. В Тюменской области реализуется образовательный трек второго сезона. Спикеры проводят с участниками тренинги на сплочение и командообразование, учат грамотно ставить цели и формулировать идеи, углубленно подходят к изучению особенностей менеджмента и процессного управления. Также обсуждают проблемы современного театрального процесса.

Худрук, режиссер тюменского театра "Мимикрия" Полина Захарова сказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что на образовательный трек она пришла с готовым проектом. Здесь есть возможность доработать его с экспертами Александринского тетра.

"Это реальный шанс сделать проект рабочим. И еще интересно коммуницировать с остальными участниками интенсива. Мы из независимого театра, а здесь есть представители госучреждений, муниципальных, из Тобольска в том числе. Мы можем поделиться опытом, проявить большую лояльность друг к другу, наладить партнерские отношения", - уверена Полина.

Участница арт-группы KREATORZ Камилла Генералова приводит свои причины участия в театральной школе от экспертов из Санкт-Петербурга: "Важно посмотреть с точки зрения театра как работает менеджмент. С одной стороны рациональную, с другой – творческую. Это хороший эксперимент, который поможет поднять на новый, более профессиональный уровень наши проекты".

Драматург, режиссер Марина Дадыченко считает, что учиться всегда полезно. "Поучиться, систематизировать знания, познакомиться с людьми – вот зачем я здесь. Всегда интересно пообщаться с профессионалами, обменяться опытом. Многое уже знакомо, и применялось, очень полезный инструмент agile, о котором говорили, он нужен", - отмечает Марина.

Национальная театральная школа работает по нескольким направлениям: для управленцев, которая реализуется в эти дни в Тюмени, есть школа для артистов, для драматургов, и для технических специалистов. Последние две проходят на базе Александринского театра. Театр открыт для всех, добавляет Сергей Емельянов, готов делиться практиками, помогать создавать конкурентоспособный продукт.

"Те проекты, которые мы признавали лучшими, сегодня уже получают поддержку из разных источников: на уровне региона, Президентского фонда культурных инициатив, по линии СНГ. Самое главное, что проекты начинают воплощаться в жизнь", - подчеркнул Емельянов.

ТКТО, Дмитрий Сиялов ТКТО, Дмитрий Сиялов

Второй сезон школы завершится в феврале 2024 года. Более 40 резиденций станут ее участниками. Исходя из запросов от региональных театров, возможно, будет и третий сезон.

Анжела Лебедева