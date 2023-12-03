Юные тюменцы могут написать письмо Деду Морозу на Цветном бульваре

| Фото: из Telegram-канала Марии Трофимовой | Фото: из Telegram-канала Марии Трофимовой

Принять участие в викторине, посвященной столице, написать письма Деду Морозу могут юные посетители детского туристско-информационного центра Москвы, который работает на Цветном бульваре в Тюмени.

Пока детей развлекают аниматоры, родители подробнее узнают о маршрутах. Так, например, есть новогодняя игра-приключение "Играй в Москву", предполагающей прогулку по атмосферным местам столицы. На пути – ярмарки, ледяные скульптуры, каток и много впечатлений. На маршрутах юных туристов ждут интересные факты из разных областей. После прохождения участникам выдают фигурку персонажа.

В мобильном туристско-информационном центре юным тюменцам предлагают сыграть в викторине. Если ребята правильно отвечают на семь вопросов, то крутят лототрон. Они могут выиграть тетрадь, блокнот, ручку, брелок.

Напомним, 30 ноября у центральной арки на Цветном бульваре Тюмени открылись три туристско-информационных центра Москвы. Яркие павильоны рассчитаны на разные аудитории. Один из них - синего цвета ориентирован на детей. Они работают по 4 декабря с 10 до 20 часов. Все дни около ТИЦ организованы подвижные игры, конкурсы и другие активности от Деда Мороза. С 16 часов начинаются чаепития. Розыгрыши стартуют у центров в 17 часов.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова