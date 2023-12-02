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О цифровизации здравоохранения в Тюменской области рассказали на национальном конгрессе в Москве

Общество, 17:17 02 декабря 2023

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

В Тюменской области накоплен колоссальный опыт информации о пациенте, эти данные могут быть своевременно предоставлены как исполнителю, так и самому пациенту.

О результатах цифровизации здравоохранения в регионе рассказала директор профильного департамента Наталья Логинова на II Национальном конгрессе "Национальное здравоохранение – 2023"

Работа по цифровизации в регионе ведется более десяти лет. За это время удалось уйти от бумажного документооборота, внедрить удаленный доступ для медицинских учреждений к информации о пациенте.

В Тюменской области введен единый формат медицинских документов пациентов, доступный всем учреждениям здравоохранения, в 90% обеспечена дистанционная запись к врачам, телеконсультации "врач-врач", "врач-пациент" доступны и для ФАП.

II Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение – 2023" проходит в Москве 1 и 2 декабря.

Ранее на торжественном мероприятии наградили лучших врачей страны, среди них врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением Областной больницы № 3 Тобольска Инна Строганова и врач-хирург, заведующий хирургическим отделением № 1 Областной клинической больницы № 1 Сергей Семченко.

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