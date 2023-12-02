О цифровизации здравоохранения в Тюменской области рассказали на национальном конгрессе в Москве
В Тюменской области накоплен колоссальный опыт информации о пациенте, эти данные могут быть своевременно предоставлены как исполнителю, так и самому пациенту.
О результатах цифровизации здравоохранения в регионе рассказала директор профильного департамента Наталья Логинова на II Национальном конгрессе "Национальное здравоохранение – 2023"
Работа по цифровизации в регионе ведется более десяти лет. За это время удалось уйти от бумажного документооборота, внедрить удаленный доступ для медицинских учреждений к информации о пациенте.
В Тюменской области введен единый формат медицинских документов пациентов, доступный всем учреждениям здравоохранения, в 90% обеспечена дистанционная запись к врачам, телеконсультации "врач-врач", "врач-пациент" доступны и для ФАП.
II Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение – 2023" проходит в Москве 1 и 2 декабря.
Ранее на торжественном мероприятии наградили лучших врачей страны, среди них врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением Областной больницы № 3 Тобольска Инна Строганова и врач-хирург, заведующий хирургическим отделением № 1 Областной клинической больницы № 1 Сергей Семченко.