Терапевта и хирурга из Тюменской области наградили на конгрессе "Национальное здравоохранение-2023"

| Фото: скриншот трансляции конгресса "Национальное здравоохранение-2023" | Фото: скриншот трансляции конгресса "Национальное здравоохранение-2023"

Врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением Областной больницы № 3 Тобольска Инна Строганова и врач-хирург, заведующий хирургическим отделением № 1 Областной клинической больницы № 1 Сергей Семченко стали победителями Всероссийского конкурса врачей — 2023.

Торжественная церемония награждения лучших врачей, медсестер, молодых преподавателей проходит в эти минуты в рамках конгресса "Национальное здравоохранение-2023" в Москве 2 декабря.

"За мой долгий хирургический путь уже второй раз я признан лучшим хирургом России. Это было в 2005 году и сейчас. И это признание в моей профессии, которая достаточно сложная, поскольку я не просто хирург. Я занимаюсь трансплантацией органов. И всю жизнь этим занимался. Это специальность, которая сочетает в себе и хирургию, и психологию, и терапию. В общем всё. Поэтому мне очень приятно", - поделился Сергей Семченко.

Отмечается, что в этом году на конкурс было заявлено более 3 тысяч номинантов из 72 регионов России. Каждый из них прошел трехэтапный отбор: на уровне медорганизации, на уровне региона и федеральном уровне.