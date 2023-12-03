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В Тюменской области наградят лучших работников молодежной политики

Общество, 12:32 03 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18 суперфиналистов конкурса "Лучший работник молодежной политики" определили в Тюменской области. Участники делились знаниями, выполняли задания и работали в группах. Награды победителям вручат в декабре.

"Основа успешного становления сферы молодежной политики — подготовка кадров, в том числе, через проведение профессиональных конкурсов. Количество участников с каждым годом только растет. Все это подтверждает, что сфера активно развивается", — рассказала директор дпартамента общественных связей, коммуникаций и молодежной политики Ирина Широкова.

Лидеров сферы определили в шести номинациях. Участвовать в конкурсе могли руководители и специалисты органов власти, а также подведомственных учреждений, образовательных организации и представители регионального отделения всероссийского молодежного объединения, сообщает tmn.aif.ru.

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