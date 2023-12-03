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Жители Тюменской области потратили на кафе и рестораны 28,6 млрд рублей

Экономика, 18:46 03 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

28,6 млрд рублей потратили на кафе и рестораны жители Тюменской области с января по сентябрь 2023 г. Это на 7,8 % больше, чем в тот же период прошлого года.

Только в сентябре общий чек превысил 3 млрд 442 млн рублей. И это рекорд 2023 года. До того самым затратным был май – 3,2 млрд рублей.

В целом по России оборот общественного питания в январе-сентябре составил 2 трлн 33 млрд рублей, в том числе в Уральскому федеральному округу — 190 млрд 663 млн рублей, привел данные Росстата "Вслух.ру".

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# выручка , общепит , торговля

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