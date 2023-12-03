На трассе в Тобольском районе при столкновении четырех машин погиб человек

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

При столкновении четырех машин на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе погиб водитель одного из автомобилей. Из-за аварии на 167 км частично ограничили движение, сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП спровоцировал водитель автомобиля KIA, который при обгоне задел колесо попутной фуры. Большегруз опрокинулся на дороге. Погиб водитель автомобиля Ford.

Движение по федеральной трассе осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях.

Автоинспекторы регулируют движение.