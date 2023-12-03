Участники "Премьеры" представили четыре гимна молодежи Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре гимна и четыре символа молодёжи Тюменской области презентовали участники в финале творческой лаборатории "Премьера" в Тюменском технопарке 3 декабря. Ребята сделали это в формате баттл-рояля.

В этом году организаторы решили отказаться от стандартного проведения итогового события. Вместо жюри в Telegram-канале за понравившиеся команды голосовали зрители.

Всего в событии поучаствовали более 80 студентов из тюменских вузов. Их разделили на четыре дистрикта: "Центр", "Восточка", "Оборона" и "Зарека". В течение трех дней ребята активно готовились к финалу.

"Это были плодотворные, интенсивные дни. Наша молодежь творила даже ночью. Они создавали под руководством кураторов направлений и экспертов. Да, это полная работа участников, эксперты не вмешивались в процесс, они скорее направляли. Это уже такая шлифовка с точки зрения музыки, аранжировки гимна, а по логотипу ребята передавали наработки, получая обратную связь", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель творческой лаборатории "Премьера" Анастасия Егорова.

Вместе с участниками "Премьеры" над созданием гимна и символа поработали региональные и федеральные эксперты. Это автор песен для Анны Асти, Алсу и Иванушек International Егор Головацкий, участница танцевального проекта на ТНТ и педагог-хореограф Ирина Реформацкая, профессор кафедры режиссуры Тюменского государственного института культуры Марина Жабровец и другие.

"Я не представляла как писать гимн, это был мой первый опыт и он оказался тяжелым. Но несмотря на это, с ребятами, которых я видела впервые, мы слаженно сработали. В нашем гимне мы не стали использовать слово Тюмень, а только фразу "Лучший город земли". Думаю, коренные тюменцы сразу поймут о чем речь", —поделилась первокурсница ТГИК Милуяша Бегежанова.

Что касается символов, то "Восточка" представила сову, "Центр" — медведя, "Оборона" — лису, а "Зарека" — рысь.

Все гимны и символы выставят на голосование в группе "Премьера" во ВКонтакте в ближайшее время. Отдать свой голос можно будет до января. После этого победные работы доработают профессионалы. В будущем, символ молодежи нанесут на мерч для поездок делегаций Тюменской области на фестивали, форумы и конкурсы федерального уровня — в том числе на Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году.

Помимо создания символа и гимна ребята участвовали в музыкальном, театральном и танцевальном баттле. Они показали как готовые представления, так и экспромт. К примеру, командам пришлось станцевать вог под сигнализацию, народный танец под шум трибун.

В результате с 23 баллами в проекте победила команда "Оборона". Они получили мерч "Премьеры" и поход на игру от Show Today.

Виктория Макарова