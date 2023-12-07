13 преподавателей из Узбекистана прошли повышение квалификации в Тюмени

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

13 профессоров и доцентов из Бухарского госуниверситета Узбекистана прошли повышение квалификации в основном кампусе ТюмГУ в Тюмени и Тобольском педагогическом институте им. Д. И. Менделеева. Бухарских коллег интересовали образовательные модели, применяемые в Тюмени, и методы преподавания естественно-научных дисциплин, сообщает управление стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета.

Также гости задались целью определить направления совместного научного сотрудничества путём установления профессиональных контактов в соответствии с приоритетами научных исследований двух университетов.

Кроме этого, их познакомили с лучшими практиками деятельности проектного офиса ТюмГУ, с подходами к трансформации университета в проекте "Приоритет-2030". Состоялась экскурсия в Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO), с обзором деятельности исследовательских лабораторий.

Первый проректор Андрей Толстиков обозначил целый ряд совместных инициатив, которые в ближайшее время будут оформлены в виде соглашений. Это создание в Бухаре совместного с ТюмГУ Центра изучения аридных экосистем. Они будут созданы для изучения воздействия глобальных изменений на устойчивость естественных и агро-экосистем Бухарского оазиса, исследования его биологического разнообразия. Кроме того, в планах укрепление сотрудничества по совместной подготовке исследовательских кадров на уровне магистратуры и аспирантуры в Институте X-BIO.

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Визит бухарской делегации был также приурочен к проводимым в Тобольском педагогическом институте традиционным "Менделеевским чтениям", на которых бухарские коллеги представили несколько докладов.

Необходимо отметить, что в Тобольском филиале ТюмГУ профессор Гузель Файзуллина многие годы занимается изучением культурного наследия бухарцев Сибири – особой исторической и этнологической общности выходцев из Центральной Азии, ставшей заметным фактором формирования многообразной языковой, культурной и экономической жизни Западной Сибири на протяжении нескольких веков.

Отметим, что ТюмГУ является партнером Бухарского государственного университета.