Керамического дракона предлагают изготовить тюменцам в арт-прострастве "ЦЕХ"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предновогоднюю программу подготовили для жителей и гостей Тюмени мастера арт-пространства "ЦЕХ" в музее им. И. Я. Словцова. Вместе с умельцами горожане смогу изготовить керамического дракона – символа наступающего 2024 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заведующая центром промыслов и ремесел структурного подразделения "Музейный комплекс им. И. Я. Словцова" Анна Кузнецова.

"Для наших посетителей мы подготовили особую программу. Под чутким присмотром мастеров можно будет сделать подарки для себя и своих близких - изготовить смоляную игрушку, новогодний барельеф и керамического дракона – символа наступающего года. А также посетить мастер-классы "Искусство на мини-холстах", "Скотч-геометрия"", - уточнила Анна Кузнецова.

Музейно-ремесленный "ЦЕХ" пользуется популярностью. Ежедневно здесь проводят мастер-классы и мероприятия, которые посетили более 3 тыс. человек с июня 2023 г.

"Наши мастера-резиденты проводят мастер-классы еженедельно. По субботам и воскресеньями наш резидент Снежана Дмитриева проводит для всех желающих мастер-класс "Кулон из эпоксидной смолы". Каждое воскресенье в 12 часов Елена Алякина знакомит с азами кружевоплетения. Также в будни и выходные дни можно освоить кожевенное дело с Андреем Щебельником и гальванопластику с Мариной Осиповой", - рассказала заведующая центром промыслов и ремесел.

Также в арт-пространстве работает гончарная мастерская. На ней желающих знакомят с гончарным делом, техникой сграффито и росписью ангобами по готовому изделию.

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Анжела Лебедева