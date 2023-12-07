  • 7 декабря 20237.12.2023четверг
  • В Тюмени -31..-33 С 2 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Пьяный водитель автогрейдера устроил ДТП на трассе Тюмень - Омск

Происшествия, 17:45 06 декабря 2023

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Пьяный водитель автогрейдера устроил ДТП на 36-м километре федеральной трассы Тюмень - Омск 5 декабря. Предварительно, он выехал на полосу встречного движения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

После ДТП водитель грейдера уехал с места происшествия, но был задержан очевидцами. 50-летний грейдерист оказался пьян. Результат освидетельствования на алкотестере составил 1.08 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, срок действия его водительского удостоверения закончился еще четыре года назад.

Мужчина пояснил, что выпивал дома, после чего поехал чистить снег в с. Княжево.

Водитель привлечён к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют, как нетрезвый и "бесправный" водитель оказался за рулём техники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Госавтоинспекция , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:45 06.12.2023Пьяный водитель автогрейдера устроил ДТП на трассе Тюмень - Омск
17:34 06.12.2023За пьяную езду житель Тюменской области лишился мотоцикла
16:49 06.12.2023Тюменские автоинспекторы помогли на трассе водителю и пассажирам сломавшегося автобуса
16:16 06.12.202313 незаконных рубок в семи лесничествах Тюменской области обнаружили инспекторы в ноябре