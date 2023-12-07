Пьяный водитель автогрейдера устроил ДТП на трассе Тюмень - Омск

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Пьяный водитель автогрейдера устроил ДТП на 36-м километре федеральной трассы Тюмень - Омск 5 декабря. Предварительно, он выехал на полосу встречного движения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

После ДТП водитель грейдера уехал с места происшествия, но был задержан очевидцами. 50-летний грейдерист оказался пьян. Результат освидетельствования на алкотестере составил 1.08 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, срок действия его водительского удостоверения закончился еще четыре года назад.

Мужчина пояснил, что выпивал дома, после чего поехал чистить снег в с. Княжево.

Водитель привлечён к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют, как нетрезвый и "бесправный" водитель оказался за рулём техники.