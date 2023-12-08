В Тюменской области хвойные леса накануне Нового года будут охранять беспилотники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменская «Фабрика волшебства» открыла новый сезон

Акция по сохранению хвойных лесов от незаконной вырубки стартует в Тюменской области 11 декабря. Рейды будут проходить во всех лесничествах с участием сотрудников лесной охраны, Госавтоинспекции и полиции, будут использоваться беспилотники.

Патрули будут контролировать соблюдение требований лесного законодательства при перевозке древесины, а беспилотники помогут расширить контролируемый район и фиксировать нарушения.

Детализированные снимки и возможность зависания беспилотника над объектом наблюдения позволяют идентифицировать нарушителей и привлечь их к ответственности.

Всего с начала 2023 года проведено более 6 тыс. 300 рейдов, выявлена 121 незаконная рубка. Возбуждено более 70 уголовных дел, шесть человек привлечены к ответственности, сообщает департамент лесного комплекса.