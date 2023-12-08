В Тобольске установят семь городских елок

Семь больших городских елок, а также 10 фигур Деда Мороза и Снегурочки установят в Тобольске к Новому году. Будут работать 10 кортов и три катка, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

"Тобольск с каждым днем превращается в волшебную зимнюю сказку. Преображаются все наши любимые общественные пространства. Благодаря инициативности горожан новогоднее чудо появляется и в уютных уголках. А с участием наших предприятий, хозсубъектов, бизнеса дополнительно создаются места для зимнего семейного отдыха на свежем воздухе", - написал он.

Все новогодние мероприятия и активности в городе можно найти на сайте.