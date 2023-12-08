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В Тобольске установят семь городских елок

Общество, 08:55 08 декабря 2023

Семь больших городских елок, а также 10 фигур Деда Мороза и Снегурочки установят в Тобольске к Новому году. Будут работать 10 кортов и три катка, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

"Тобольск с каждым днем превращается в волшебную зимнюю сказку. Преображаются все наши любимые общественные пространства. Благодаря инициативности горожан новогоднее чудо появляется и в уютных уголках. А с участием наших предприятий, хозсубъектов, бизнеса дополнительно создаются места для зимнего семейного отдыха на свежем воздухе", - написал он.

Все новогодние мероприятия и активности в городе можно найти на сайте.

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# новогодние украшения , Новый год , Тобольск

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