Тюменская "Фабрика волшебства" открыла новый сезон
Общество, 16:38 08 декабря 2023
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тюменская "Фабрика волшебства" открыла новый сезон. На праздничной онлайн-платформе собраны анонсы более сотни событий этой зимы, сообщает Тюменский образовательный канал во ВКонтакте.
На платформе представлено несколько разделов. Есть расписание работы резиденции Деда Мороза, афиша уличных игровых программ и формы регистрации на городские конкурсы.
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
На сайте фабрикаволшебства.рф также опубликованы колыбельные Снегурочки и полезная информация. В "Новогоднем справочнике" собраны адреса катков, горок и ёлок.