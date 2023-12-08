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Тюменская "Фабрика волшебства" открыла новый сезон

Общество, 16:38 08 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская "Фабрика волшебства" открыла новый сезон. На праздничной онлайн-платформе собраны анонсы более сотни событий этой зимы, сообщает Тюменский образовательный канал во ВКонтакте.

На платформе представлено несколько разделов. Есть расписание работы резиденции Деда Мороза, афиша уличных игровых программ и формы регистрации на городские конкурсы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На сайте фабрикаволшебства.рф также опубликованы колыбельные Снегурочки и полезная информация. В "Новогоднем справочнике" собраны адреса катков, горок и ёлок.

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# Новый год , Фабрика волшебства

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