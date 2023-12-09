Инсталляция на тему космоса украсит площадь у технопарка в Тюмени к Новому году

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Световая инсталляция, которая будет напоминать планеты Солнечной системы, украсит площадь перед Тюменским технопарком. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук.

"Идея сделать инсталляцию принадлежит одной из строительных компаний, реализующих проект "Космос". Там будут Солнце, космонавты. Этот проект нам показали, согласовываем. Когда температура воздуха позволит установить инсталляцию без ущерба для светотехники, тогда она и появится", – поделился мэр.

Он отметил, что многие украшения в областном центре появляются благодаря инвесторам, коммерческим компаниям.

"Уникальные объекты появляются в городе. Мне говорят слова благодарности за то, что установили интересную елку с окошками на Исторической площади. Наверно, это ответ на объявление 2024 года Годом семьи. Спасибо нужно говорить не только нам, а нашим застройщикам. Этот проект реализовала группа компаний СБК. Они его даже доработали – появились мост Влюбленных, ладья, конек-горбунок", – рассказал Руслан Кухарук.

Также он привел в пример компанию "СУЭНКО", представители которой "зажгли" семью медведей на Цветном бульваре у цирка. Уже пять лет подряд светящиеся объекты появляются на улицах областной столицы. Каждый раз многие тюменцы выходят в определенное время, чтобы увидеть, как большие фигуры медведей везут на нескольких машинах до места установки.

Напомним, в праздничном оформлении города примут участие около 30 компаний.

Инна Пахомова