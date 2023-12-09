"Зимнюю сказку" откроют в агротуристическом комплексе в Тобольском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогоднюю программу для детей и взрослых "Зимняя сказка" подготовили в агротуристическом комплексе "Золотая подкова" в д. Русские Медянки. С 15 декабря до 15 января гости смогут встретиться здесь с Дедом Морозом, покататься с ним в санях, принять участие в народных забавах.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель и основатель "Золотой подковы" Дания Абдуллина.

На территории агротуристического комплекса откроют резиденцию Деда Мороза, мастерскую сказочного волшебника, в которой будут проходить разные занятия, например, по изготовлению новогодних открыток в стиле 80-х.

Также пространство украсят огромными арт-объектами из тюков сена в виде медведя, зайца, трех поросят. Готовят к Новому году и снежный городок с персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой, снеговиками, символом 2024 года – драконом.

"Гостей "Золотой подковы" ждут русские забавы, катания в нарядных санях с Дедом Морозом. Отдыхающие смогут посетить контактную ферму, где водятся овцы, козы, свиньи. Также будут организованы поездки на основную ферму, где расположено наше производство. Там содержатся лошади, коровы", – добавила Дания Абдуллина.

Программу анонсировали в сообществе агротуристического комплекса во ВКонтакте. На нее, как рассказала Дания Абдуллина, уже записывают организованные группы из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска. Кроме того, есть люди, которые хотят провести новогоднюю ночь в деревне, бронируют юрты. Для удобства гостей на территории комплекса есть баня, где работает пар-мастер.

В новогодние праздники хозяева "Золотой подковы" предусмотрели приготовление блюд сибирских татар, например, мясо, запеченное в костровой яме. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по пельменям.

Агротуристический комплекс "Золотая подкова" находится в 19 км от Тобольска. Его посещают жители Тюменской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и даже Камчатки. Концепция этого места заключается в рассказе о дружбе коренных жителей Тюменской области — русских и сибирских татар. На территории комплекса есть две юрты и одна русская изба, которую привезли из с. Тукуз Вагайского района.

Инна Пахомова