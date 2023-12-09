Игрушки от тюменцев и художницы Rose Aspho украсят локацию у "Конторы пароходства"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогодние игрушки из дерева расписали жители Тюмени вместе с местной художницей Розой Тасымовой, работающей под псевдонимом Rose Aspho. Готовые фигуры повесят на крыльце мультицентра "Контора пароходства" и в беседке рядом с ним на следующей неделе.

"Контора пароходства" в этом году делала много партиципаторных мероприятий, начиная с фестиваля "Морфология улиц" и продолжая зимней кампанией в коллаборации с ГК "ЭНКО". Для этой кампании меня позвали как художницу провести мастер-классы в школе имени Митинского, где дети рисовали иллюстрации на новогоднюю тему. Следующим этапом стала лаборатория с жителями города, где мы расписывали дощечки, формы которых были вдохновлены теми самыми детскими иллюстрациями", – поделилась Роза Тасымова.

Дощечки вырезал муж художницы, который занимается созданием авторской мебели. Для росписи использовали акриловые краски.

"Было приятно наблюдать, как детские рисунки перекликаются с росписью уже взрослых людей. Я надеюсь, что на лаборатории все порадовали своего внутреннего ребенка, расписав знакомые силуэты, напоминающие грядущий праздник. Мы делились заветными желаниями, говорили, кто бы что загадал, если бы даже самые нереалистичные желания исполнились. Я лично бы попросила здоровую спину и ментальное здоровье", – поделилась художница.

В итоге получились яркие игрушки в виде звездочек, сердечек, подарочных коробок.

Инна Пахомова