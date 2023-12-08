В Ишиме стартовал первый конкурс уличных игрушек "БиблиоЁлка"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Ишима предлагают изготовить самую оригинальную, креативную или уникальную игрушку на первый конкурс "БиблиоЁлка". Работы, сделанные руками участников, принимают до 15 декабря в модельной Центральной библиотеке города.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила библиотекарь культурного учреждения Маргарита Носкова.

"Во-первых, хотим объединить детей и родителей через совместное творчество. Во-вторых, привлечь семьи к оформлению города и созданию праздничной атмосферы посредством авторского украшения уличной библиотечной ёлки", - пояснила специалист.

Маргарита Носкова рассказала, что выполнить игрушку предлагают из имеющихся подручных материалов. Она может быть любой формы и модификации, от традиционного шарика до сюрреалистичного предмета или персонажа. Приветствуются украшения с фантазийными рисунками, объемные фигурки сказочных и мультипликационных героев, символов новогоднего праздника и наступающего года, стилизованные сосульки, конфеты, бусы. Размер изделия не должен превышать 25 см. Возраст участников не ограничен.

Кстати, игрушки должны быть устойчивы к воздействию погодных условий, а в качестве материала может использоваться вторсырье. Главное условие – безопасность поделки – отсутствие битого стекла и острых углов. Кроме того, работы должны иметь петли, прищепки или скобы для крепления на ветви.

Сначала игрушки представят на выставке в библиотеке, 17 декабря определят победителей конкурса, после чего все работы станут украшением новогодней уличной ёлки. Победителям и призерам конкурса вручат дипломы и подарки.

Добавим, конкурс проводят библиотеки города при поддержке департамента по социальным вопросам Ишима.

Напомним, проект Ишимской модельной центральной библиотеки "ЛитStreet" назвали победителем Всероссийского конкурса библиотечных проектов "Создаем историю вместе". Он вошел в 12 лучших проектов в трех номинациях.

Инна Кондрашкина