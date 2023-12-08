Создание образа на новогодний корпоратив в Тюмени обойдется от 4,1 тысячи рублей

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

От 4,1 тыс. рублей стоит создать образ на новогодний корпоратив в Тюмени. В эту сумму входят уход, бьюти-процедуры и макияж. Уже сейчас тюменки активно бронируют запись к мастерам. Спрос на их услуги вырос на 140 % по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики Авито Услуг.

В Тюмени успеть сделать брови и ресницы перед новогодним мероприятием в этом году пытаются в 4,2 раза чаще, чем годом ранее. Больше желающих попасть к бровистам и лашмейкерам только в Томске, Оренбурге и Екатеринбурге. В среднем за визит придется заплатить от 800 рублей. Все зависит от сложности задумки клиента и срочности. Дороже всего сделать брови и ресницы во Владивостоке, Москве, Сочи и Хабаровске, услуги обойдутся от 1 тыс. рублей и более.

Спрос на маникюр и педикюр в канун активной поры корпоративов в Тюмени вырос на 39 % при среднем чеке от 800 рублей. Активнее всего ищут мастеров маникюра и педикюра во Владивостоке – плюс 75%, Екатеринбурге – 60 % и Новосибирске – 51 %.

Парикмахеров и стилистов перед корпоративами в Тюмени начали бронировать на 41 % чаще. Стоимость визита начинается от 1 тыс. рублей, хотя это дешевле, чем во Владивостоке, – 2 тыс. рублей. Конечная сумма зависит от сложности укладки и стрижки.

Чуть в меньшем размере выросла запись на макияж – плюс 124 % по сравнению с 2022 годом. В среднем поход к визажисту обойдется в 1,5 тыс. рублей. Самые дорогие специалисты работают в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске — там новогодний макияж стоит от 2 тыс. рублей.