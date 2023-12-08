705 случаев рака легких выявили в Тюменской области в 2023 году

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

705 случаев рака легких из-за курения выявили впервые в Тюменской области в 2023 году. Из них 35.8% обнаружено на ранних стадиях.

Специалисты отмечеют, что в табачном дыме содержится более 40 известных канцерогенных веществ, в том числе бензпирен, нитрозамины, некоторые металлы, асбест, винилхлорид. Концентрация многих веществ значительно превышает их содержание в пище и в атмосферном воздухе, сообщает департамент здравоохранения региона.

"Основная часть канцерогенов находится в смолах. Смолы, оседая на эпителиях бронхов, при многолетнем курении вызывают состояние, при котором эпителиальные и соединительные ткани подвергаются изменениям, то есть приводят к так называемой метаплазии бронхиального эпителия. Без отказа от курения метаплазия будет прогрессировать, что чревато развитием плоскоклеточного рака легких",— сказал врач-онколог, заведующий поликлиническим отделением Медицинского города Станислав Ракитин.

От вреда дыма не застрахованы близкие курильщика. У членов семьи курящего человека рак легких возникает в 1,5-2 раза чаще, чем в некурящих семьях. Пассивное курение повышает вероятность рака почти в такой же мере, как и активное курение, в том числе безникотиновых электронных сигарет.