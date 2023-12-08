18 докторов приняли на работу в областную больницу № 12 Заводоуковского округа в 2023 году
18 докторов приняли на работу в областную больницу № 12 Заводоуковского округа в 2023 году. Это существенное пополнение для решения кадровой проблемы в здравоохранении, рассказала глава Заводоуковска городского округа Светлана Касенова в эфире 7 декабря.
В муниципальном образовании принимаются все меры, чтобы привлечь врачей в медучреждения округа, в том числе выпускников медвузов и докторов из других регионов. Идут переговоры с ОБ № 12 об открытии медкласса.
"Приведу цифры: из 262 выпускников, которые окончили школу в этом году, 30 процентов поступили в вузы, остальные - в колледжи и техникумы. В разрезе специальностей – 59 человек получают медицинское образование, 67 – инженерно-техническое, сельскохозяйственное - 18. Очень надеюсь, что хотя бы часть из них вернется", - подчеркнула глава.
На данный момент открыты вакансии анестезиолога, участковых терапевтов, педиатров.
Оксана Корнеенкова