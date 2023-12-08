Виртуальный концертный зал Тобольска назвали лучшим в России

| Фото: группа "Центр искусств и культуры | Тобольск" ВКонтакте | Фото: группа "Центр искусств и культуры | Тобольск" ВКонтакте

Виртуальный концертный зал в ДК "Синтез" в Тобольске признали лучшим в России. Он стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик виртуальных концертных залов.

Виртуальный концертный зал Тобольска — это один из первых виртуальных залов Тюменской области. Он открыт в 2019 году. На федеральный конкурс тоболяки представили лучшие реализованные творческие проекты, сообщает инфоцентр правительства региона.

Эксперты отсмотрели 100 заявок из 44 регионов. Среди участников были дома культуры, культурно-просветительские центры, дома народного творчества, вузы и другие учреждения.