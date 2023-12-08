  • 8 декабря 20238.12.2023пятница
  • В Тюмени -36..-38 С 1 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Виртуальный концертный зал Тобольска назвали лучшим в России

Общество, 18:45 07 декабря 2023

группа "Центр искусств и культуры | Тобольск" ВКонтакте | Фото: группа "Центр искусств и культуры | Тобольск" ВКонтакте

Виртуальный концертный зал в ДК "Синтез" в Тобольске признали лучшим в России. Он стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик виртуальных концертных залов.

Виртуальный концертный зал Тобольска — это один из первых виртуальных залов Тюменской области. Он открыт в 2019 году. На федеральный конкурс тоболяки представили лучшие реализованные творческие проекты, сообщает инфоцентр правительства региона.

Эксперты отсмотрели 100 заявок из 44 регионов. Среди участников были дома культуры, культурно-просветительские центры, дома народного творчества, вузы и другие учреждения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# виртуальный концертный зал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 07.12.2023Виртуальный концертный зал Тобольска назвали лучшим в России
18:29 07.12.2023Двухмесячная норма снега выпала в Заводоуковском округе за двое суток
18:18 07.12.2023В Ишиме стартовал первый конкурс уличных игрушек "БиблиоЁлка"
18:07 07.12.2023Тюменская область остается одним из востребованных направлений отдыха в новогодние каникулы