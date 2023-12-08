Утильсбор в полмиллиона рублей выплатил житель Кургана по требованию тюменской таможни

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Уплаты более 500 тыс. рублей за утильсбор добились сотрудники Тюменской таможни от жителя Кургана, который в течение нескольких месяцев ввез в Россию из Казахстана три внедорожника Toyota Land Cruizer.

При этом в заявлении на уплату утилизационного сбора он указал коэффициент, который применяется при ввозе физическим лицом для личного пользования.

Однако уже через несколько недель после пересечения границы два автомобиля были проданы и поставлены на учет новыми владельцами.

Таможня выставила продавцу требование о доплате в размере 512 тыс. рублей. С таким решением предприниматель не согласился. Однако суд привлек гражданина к ответственности за неполную уплату утильсбора.

Положенный к уплате утильсбор от должника уже поступил в федеральный бюджет. Отмечается, что это стало первым судебным решением по подобным делам в практике Тюменской таможни.

В настоящее время завершен еще ряд проверок, установлены 14 должников, которые не доплатили в бюджет около 45 млн рублей утилизационного сбора и пени. Им направлены уведомления.