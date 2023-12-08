В Тюмени отобрали топ-10 студенческих технологических стартапов

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Топ-10 студенческих технологических стартапов отобрали эксперты акселерационной программы "Технохаб" в Тюменском индустриальном университете. Всего 70 проектов подготовили молодые новаторы, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

В число перспективных вошли проекты: "Устройство нанесения АКП на трубопровод", "Генерация водорода в пластовых условиях", "Разработка системы автоматического управления электроприводами в сфере водоснабжения на основе цифровых двойников", "Автоматизированный мониторинг парковочных мест" и другие.

По словам ректора Вероники Ефремовой, одна из главных задач университета – подготовить специалистов нового формата — инженеров-предпринимателей, обладающих техническими знаниями, умениями в различных областях, в том числе в бизнесе.

"В ТИУ действует первая в регионе стартап-студия, где студенты могут работать над проектами вместе с научной командой, запускать его с предприятиями и получать инвестиции. Используйте по максимуму все возможности, которые открыты перед вами, и не упускайте шанс в студенчестве построить свое успешное будущее", - пожелала она стартаперам.

Следующий этап программы "Технохаб 2.0" стартует в апреле 2024 года.