Тюменские мастера могут запустить онлайн-магазин на специальном маркетплейсе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастера и ремесленники могут запустить онлайн-магазин на маркетплейсе "Ярмарка Мастеров". Новую программу поддержки запускают Минэкономразвития РФ, маркетплейс и Центры "Мой бизнес".

По информации организаторов, самозанятые мастера, ремесленники и дизайнеры могут открыть бесплатный магазин на маркетплейсе с брендированным оформлением на 1 месяц.

По словам замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, 90 % мастеров НХП являются индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Помощь в продвижении продукции – один из самых актуальных запросов у мастеров и ремесленников.

"Поэтому для них доступны меры поддержки, ориентированные на решение этой задачи, – содействие в организации участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, помощь в ведении социальных сетей, создании фирменной упаковки и многое другое. Новая совместная программа с маркетплейсом "Ярмарка Мастеров" — это еще одна возможность для производителей без вложений выйти на новую площадку продаж в преддверии высокого новогоднего сезона и найти новых покупателей по всей России", — отмечает она.

Создание магазина на "Ярмарке Мастеров" бесплатно на один месяц. Стандартная стоимость тарифа составляет от 145 до 10 300 рублей в месяц в зависимости от количества товаров в магазине. Программа действует с 6 декабря по 6 февраля 2024 года.

Чтобы принять участие в программе, нужно обратиться в центр "Мой бизнес" в регионе или оставить заявку онлайн по ссылке.