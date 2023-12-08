В Тюменской области отменены плановые отключения электричества из-за аномальных морозов

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские энергетики отменили Плановые отключения электричества отменили тюменские энергетики из-за аномальных морозов, сообщает информационный центр регионального правительства.

Плановые работы на электроустановках запрещены, если температура опускается ниже -25 градусов. На период холодов энергетики СУЭНКО работают в режиме повышенной готовности. Все технические руководители несут дежурство.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому номеру 8-800-700-86-72 или через онлайн-сервис "Сообщить о проблеме" на suenco.ru.