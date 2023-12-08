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Минеральная вода и конфеты из Тюмени популярны у посетителей парка "Зарядье"

Общество, 17:18 08 декабря 2023

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Минеральная вода "Тараскульская" и конфеты из Тюмени пользуются популярностью среди жителей Москвы и гостей столицы, которые посещают туристско-информационный центр, установленный в парке "Зарядье" в Москве. С 8 по 10 декабря здесь проходят "Сибирские каникулы", в рамках которых всех знакомят с Тюменской областью.

В туристско-информационном центре работают туроператоры региона. К ним подходят не только москвичи, но и жители Бурятии, Перми, Ижевска.

"Рассказываем о том, что живем в самом лучшем месте. Наш край уникален, удивителен, в нем много неизведанного, что наши туры с каждым годом улучшаются. Гости интересуются минеральной водой. Выпивают уже второй графин. Нравятся наши конфеты. Наполняю уже пятую вазу. Люди удивляются тому, что когда-то Тобольская губерния была от Вятки до Камчатки, большая территория. Спрашивают, сколько лететь до вас, хотят прилететь к нам", – рассказала исполнительный директор ООО "Континент" Людмила Лекомцева.

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

В ТИЦе можно спланировать поездку в Тюменскую область, узнать об актуальных турах, интересных достопримечательностях, местах силы, возможностях для семейного, оздоровительного, культурно-познавательного отдыха в регионе.

Напомним, праздничная программа "Сибирские каникулы" началась на уличном стенде Тюменской области в парке "Зарядье" в полдень. Здесь по 10 декабря с 12 до 20 часов по московскому времени посетителей ждут конкурсы, детская анимационная программа, интерактивы с Дедом Морозом и сказочными персонажами, прогулки с гидами в образах купчих.

Инна Пахомова

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# Visit Tyumen , туризм , туроператоры

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