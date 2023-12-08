Столичных экспертов и журналистов познакомили с туристическим потенциалом Тюменской области

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

С туристическим потенциалом Тюменской области, совместными проектами региона с комитетом по туризму Москвы познакомили экспертное сообщество и СМИ на бизнес-завтраке в ресторане "Восход" в столице 8 декабря.

Это событие открыло Дни Тюменской области в парке "Зарядье". Руководитель регионального Агентства туризма и продвижения Дмитрий Пухов презентовал итоги работы в рамках сотрудничества между правительством субъекта и комитетом по туризму Москвы. Это проекты "Дни Тюменской области в Зарядье", "Город открытий", образовательные треки "Экология и устойчивое развитие" – Тобольск, "Предпринимательство" и "Энергетика" – Тюмень.

Руководитель дирекции регионального взаимодействия АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Анна Нефедова рассказала в целом о программе "Город открытий", а также о новых проектах, которые запустили в этом году: "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири" и "Бизнес-миссия Москвы в Тюменской области".

По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой, год выдался продуктивным, регион работал со столицей по разным направлениям. "Сегодня подводим итоги работы. У нас появляется маршрут-конструктор "Город открытий. Тюмень", который можно собирать для различных целевых аудиторий. Большим достижением считаю проект "Русские каникулы". Здесь мы отработали с крупными туроператорами. Предложили разные сценарии для целевой аудитории из любого региона, для иностранных туристов. У нас были различные обменные проекты, связанные с позиционированием обоих регионов. В преддверии новогодних праздников туристско-информационные центры привезли в Тюмень, это было ярко, красиво. Тюмень в течение этих выходных будет презентовать себя в парке "Зарядье", – сказала она.

Тюменскую область руководитель дирекции регионального взаимодействия АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Анна Нефедова считает звездой на туристической карте России. По ее словам, несколько лет назад мало кто слышал о потенциале региона. На сегодняшний день за первое полугодие 2023 года из Москвы в Тюменскую область приехало на 37 % туристов больше. Это говорит о том, что тюменские коллеги активно работают над собственным продвижением, добавила она.

"Большой интерес представляет Тобольск, который сейчас становится настоящей туристической Меккой. Восстановленный город, обширный событийный календарь. Тюмень, которая развивается, предлагает туристам термальные источники", – сказала она.

С областью столица запустила уже два образовательных продукта. В 2022 году стартовал "Город открытий" в Тобольске. Запуск "Города открытий" в Тюмени анонсируют в 2023. "Коллеги запускают новый трек, которого не существовало в нашем кейсе, – "Предпринимательство". Уверены, что всем жителям нашей страны будет интересно увидеть город с этой стороны. Первая московская группа отправится в декабре", – добавила Анна Нефедова.

Завершился бизнес-завтрак викториной на знание Тюменской области, победители которой станут участниками пресс-тура по нашему региону.

Напомним, в московском парке "Зарядье" 8 декабря стартовали Дни Тюменской области. По 10 декабря жители и гости столицы, прогуливаясь по парку, смогут познакомиться с самыми интересными вариантами зимнего отдыха в Тюменской области и зарядиться новогодним настроением.

Инна Пахомова