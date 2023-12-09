  • 9 декабря 20239.12.2023суббота
  • В Тюмени -29..-31 С 3 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

11 сложнейших вмешательств выполнили в единый операционный день хирурги-онкологи в Тюмени

Общество, 09:59 09 декабря 2023

t-l.ru

11 сложнейших операций выполнили в единый операционный день хирургов-онкологов в Тюмени. В областном центре реализовали проект по взаимодействию хирургов-онкологов ведущих онкологических центров России и тюменского медицинского центра онкологии "Медицинский город".

В рамках проекта на базе тюменского Медгорода, за день было выполнено 11 операций в шести операционных одновременно. Специалисты совместными усилиями избавили пациентов от опухолей на ободочной, прямой кишке и печени, от саркомы бедра, гинекологических опухолей, а также выполнили онкопластическую операцию по удалению опухоли молочной железы с одномоментной пластикой молочной железы. В последней операции у пациентки в возрасте 38 лет участвовал хирург-онколог, пластический хирург ЦКБ управления делами президента РФ, профессор Владимир Соболевский.

Две операции были выполнены малоинвазивным способом с применением суперсовременных видеоэндоскопических систем 3D-визуализации для проведения лапароскопии, одна из которых оснащена флуоресцентной навигацией, сообщает пресс-служба Медицинского города.

Московские хирурги, принимавшие участие в уникальном операционном дне, отметили высочайший уровень оснащения операционных головного онкологического учреждения Тюменской области – МКМЦ "Медицинский город".

Они высоко оценили профессионализм тюменских врачей, уровень подготовки и согласованности действий тюменского медицинского персонала.

В сроки от 5 до 12 дней все пациенты были выписаны из стационара. После получения гистологических ответов будут проведены повторные консилиумы с определением дальнейшей тактики. Как отметил директор–главный врач МКМЦ "Медицинский город" профессор Расим Тамразов, подобные проекты способствуют повышению уровня оказания онкологической помощи в Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Медицинский город , хирургия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:53 09.12.2023Тюменские энергетики работают над восстановлением электроснабжения СНТ "Березняки"
10:43 09.12.2023Посвященное деревянному зодчеству пространство откроют в центре Тюмени
10:31 09.12.2023Тюменцам рассказали, как не попасться на уловки мошенников при поиске подработки
09:59 09.12.202311 сложнейших вмешательств выполнили в единый операционный день хирурги-онкологи в Тюмени