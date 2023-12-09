11 сложнейших вмешательств выполнили в единый операционный день хирурги-онкологи в Тюмени

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11 сложнейших операций выполнили в единый операционный день хирургов-онкологов в Тюмени. В областном центре реализовали проект по взаимодействию хирургов-онкологов ведущих онкологических центров России и тюменского медицинского центра онкологии "Медицинский город".

В рамках проекта на базе тюменского Медгорода, за день было выполнено 11 операций в шести операционных одновременно. Специалисты совместными усилиями избавили пациентов от опухолей на ободочной, прямой кишке и печени, от саркомы бедра, гинекологических опухолей, а также выполнили онкопластическую операцию по удалению опухоли молочной железы с одномоментной пластикой молочной железы. В последней операции у пациентки в возрасте 38 лет участвовал хирург-онколог, пластический хирург ЦКБ управления делами президента РФ, профессор Владимир Соболевский.

Две операции были выполнены малоинвазивным способом с применением суперсовременных видеоэндоскопических систем 3D-визуализации для проведения лапароскопии, одна из которых оснащена флуоресцентной навигацией, сообщает пресс-служба Медицинского города.

Московские хирурги, принимавшие участие в уникальном операционном дне, отметили высочайший уровень оснащения операционных головного онкологического учреждения Тюменской области – МКМЦ "Медицинский город".

Они высоко оценили профессионализм тюменских врачей, уровень подготовки и согласованности действий тюменского медицинского персонала.

В сроки от 5 до 12 дней все пациенты были выписаны из стационара. После получения гистологических ответов будут проведены повторные консилиумы с определением дальнейшей тактики. Как отметил директор–главный врач МКМЦ "Медицинский город" профессор Расим Тамразов, подобные проекты способствуют повышению уровня оказания онкологической помощи в Тюменской области.