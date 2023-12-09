Изделия ремесленников, сувениры, конфеты, билеты охотно покупают туристы на улице Дзержинского в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Изделия ремесленников, сувениры, конфеты, билеты на мероприятия, продукты питания, напитки и многое другое пользуется спросом у туристов на ул. Дзержинского в Тюмени. Оборот составляет больше 2 млн рублей в месяц.

Первой пешеходной улице в областном центре исполнился один год. Скоро будет еще одна годовщина – местной ярмарки. 17 декабря 2022 года открылись 15 специальных теплых домиков.

В декабре 2022 года оборот составил 2,48 млн рублей, за 10 месяцев 2023-го – 21,03 млн рублей. То есть стабильно больше 2 млн в месяц. Такую статистику представила директор департамента потребительского рынка Елена Еремина на заседании в гордуме.

"Огромной популярностью пользуются у туристов изделия ремесленников, которые представлены на пешеходной улице Дзержинского. Она стала обязательной локацией для посещения во время каждой обзорной экскурсии. Год работы пешеходной улицы наглядно показал, что туризм не просто способен развивать экономику муниципального образования, но и бережно сохранять и транслировать главные ценности – любовь к своему городу, уважение к местным культурным традициям", - отметил глава города Руслан Кухарук.