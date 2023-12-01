Новые крупные школы Тюменской области оснащают "умным" освещением

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Три крупные школы открыты в этом году в Тюмени, их общая вместимость - более 4 тыс. учеников в смену, каждая оснащена уникальной системой интеллектуального управления освещением "АВАДА", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Программно-аппаратный комплекс отечественной разработки контролирует более 5 тыс. светильников, установленных в кабинетах и рекреациях. Получая сигналы с датчиков движения и освещенности, система управляет включением и яркостью диодных ламп, обеспечивая равномерное распределение света.

"Комплекс построен на базе 3D-тени здания. Это очень удобно и визуально понятно каждому пользователю. Он позволяет настраивать временные сценарии освещения, снижать потребление энергии и значительно увеличивать ресурс службы оборудования", - рассказал региональный представитель разработчика системы Роман Халявин.

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Графики энергоэффективности показывают, что в различных локациях школы умная система позволяет экономить в среднем до 76% электроэнергии, добиваясь оптимального освещения, а оптимальный режим способствует успешности учебного процесса, дети не устают, их зрение не падает.

Подобное оборудование смонтировано во втором корпусе школы №94, школе №30, новых зданиях школ в мкр. Плеханово и Ямальский-2 и в школе №67 в мкр. Тура. Программно-аппаратный комплекс проектируется при строительстве большинства школ вместимостью от 1 тыс. учеников.

Отметим, что в перспективе система она сможет эффективно управлять отоплением, вентиляцией, пожарной сигнализацией и другими инженерными коммуникациями, создавая для учеников максимально комфортные условия.