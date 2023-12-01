Госуслуги будут уведомлять жителей Тюменской области о пособиях по рождению ребенка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уведомления получателям пособия по рождению ребенка и на детей до 17 лет будут приходить на портале "Госуслуги" с 1 декабря 2023 года.

Как сообщает управление ЗАГС по Тюменской области, родителям будут напоминать, что время предоставления пособия заканчивается, а также предупреждать, что продление выплаты невозможно.

Напомним, что единое пособие назначают семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. В 2024 году в Тюменской области этот показатель составит 15 тыс. 254 рубля на душу населения.