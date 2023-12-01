Будущих медиков познакомили с профессией врача-рентгенолога

| Фото: Областной больницы No 19 | Фото: Областной больницы No 19

С профессией врача-рентгенолога познакомили обучающихся медицинского класса Боровской школы. Ученики посетили кабинет компьютерной томографии и узнали об истории изобретения томографа, ознакомились с принципами его работы и стали участниками обследования пациента.

Ребята также смогли заглянуть в ординаторскую и попробовать себя в роли врача-рентгенолога. Под руководством заведующего рентгенологическим отделением Николая Мельникова будущие медики попробовали прочитать рентгеновские снимки, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Также в школе действует собственный отряд волонтеров-медиков "120/80". Ребята помогают медикам, участвуют в спортивных и массовых мероприятиях, повышают уровень медицинской грамотности населения, обучаются оказанию первой помощи и ведут профориентационную работу.